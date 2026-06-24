У “Скелі” відповіли на розслідування про 26 смертей новобранців: як пояснюють ситуацію

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" (ілюстративне фото)

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425-й окремий штурмовий полк “Скеля” відреагував на розслідування журналістів про ймовірні системні порушення прав мобілізованих та 26 смертельних випадків у навчальних центрах полку за останні пів року.

Начальник групи цивільно-військового співробітництва 425 ОШП “Скеля” Андрій Сурай в ефірі Радіо Свобода заявив, що щодо двох із 26 випадків наразі триває слідство.

“Щодо цих 26 смертей: по двох з них йде слідство. Ми повністю з ним співпрацюємо. По одному є підозрюваний, якого ми передали, і він перебуває під вартою. По іншому — це той, що впав з дерева… Ми зацікавлені в тому, щоб слідство пройшло”, — сказав Сурай.

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Він також зазначив, що не всі випадки, згадані в матеріалі, на його думку, можуть свідчити про насильство або злочин.

“Але якщо людина в 53 роки померла від алкогольної кардіоміопатії, без ознак насилля, то про що слідство?”, — заявив представник полку.

Окремо Сурай прокоментував історію Олександра Семенова, яку журналісти “Бабеля” навели у своєму розслідуванні. У публікації стверджувалося, що чоловік утік із полку через знущання, а згодом звернувся по медичну допомогу до лікарні в Кропивницькому, де розповів лікарям про побиття. Через кілька днів після запису розмови він помер у лікарні від пневмонії.

За словами представника “Скелі”, Семенов самовільно залишив частину “під час переміщення”. Щодо цього факту, за його словами, уже проводили розслідування. Водночас заяви, які Семенов зробив у лікарні, окремо не перевірили, оскільки він помер за кілька днів і його не встигли допитати.

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Сурай також поставив під сумнів слова Семенова про те, що той нібито був свідком дев’яти самогубств за чотири дні.

“Він казав про те, що при ньому було дев’ять самогубств. Єдине прізвище, яке він назвав, — це дійсно було самогубство. І це самогубство зареєстровано. Була викликана поліція. Поліція дослідила місце і встановила, що так, дійсно людина вкоротила собі життя, на жаль. Але ніяких інших восьми в нас немає”, — сказав він.

Представник полку визнав, що в “Скелі” справді були інші випадки самогубств. Однак, за його словами, вони відбувалися на різних локаціях і стосувалися людей, яких Семенов нібито не міг бачити.

Смерті у полку “Скеля”: що відомо

Раніше видання “Бабель” опублікувало розслідування про 425-й окремий штурмовий полк “Скеля”. За даними журналістів, від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців полку сталося щонайменше 26 небойових смертей.

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У матеріалі йшлося, що серед основних причин смерті називали пневмонію, серцево-судинні захворювання та інші хвороби, які розвинулися невдовзі після мобілізації.

Водночас родичі частини загиблих і окремі свідки заявляли про можливі проблеми з медичним забезпеченням та випадки насильства щодо новобранців. У самому полку більшість таких звинувачень відкидають.

За даними “Бабеля”, кількість скарг на підрозділ почала зростати після того, як наприкінці 2025 року “Скелю” розширили з батальйону до полку.

В Офісі військового омбудсмана зазначали, що кількість небойових смертей у “Скелі” є вищою, ніж у багатьох інших військових частинах, хоча про кардинальну різницю не йдеться. Найбільше питань у перевіряльників викликає саме система медичного забезпечення.

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Також, за даними Офісу військового омбудсмана, на полк припадає 5,1% від понад 9 тисяч звернень військовослужбовців. Водночас там наголошують, що реальна кількість скарг може бути більшою, оскільки не всі військові мають можливість повідомляти про проблеми.

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