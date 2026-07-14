У скільки життів стає Росії один кілометр української землі: відповідь Сирського

На кожному кілометрі Донеччини РФ втрачає понад 400 солдат

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни втрачають понад 400 солдатів, щоб захопити один кілометр території Донецької області. Так, кілометр української землі коштує близько 400 життів російських окупантів.

Про це Сирський написав у своєму Telegram-каналі.

400 росіян за кілометр Донеччини: Сирський про втрати РФ

Про такі результати Олександр Сирський заявив під час зустрічі з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України — командувачем Групи сприяння безпеці–Україна генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

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«Поінформував американського колегу про оперативну ситуацію в районі бойових дій. Українські воїни докладають всіх зусиль, щоб зробити кожен крок ворога максимально дорогим і виснажливим для нього», — пише Сирський.

Як приклад, він навів результати у Донецькій області: російська армія втрачає понад 400 солдатів, щоб захопити 1 квадратний кілометр території.

«Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, тож наша оборона — активна».

Також Сирський додав, що для зниження наступального потенціалу РФ та обмеження можливості ворога завдавати масованих ударів Сили оборони України атакують російський ВПК на дистанціях до 2 тис. км.

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Крім цього, в межах Middle Strike ЗСУ нищать логістичну мережу росіян на відстані до 200–300 км від лінії фронту. Ці результати мають позначитися на полі бою.

Чи може РФ до кінця року окупувати Донбас

Нагадаємо, ситуація в Костянтинівці на Донеччині є складною, але не критичною, — заявив командир 93-ї ОМБр «Холодний Яр» підполковник Шаміль Крутков.

На його думку, місто не повторить долю Покровська, оскільки зараз Сили оборони мають значно більші технологічні спроможності, а на напрямку достатньо сил для стримування ворога.

Хоча росіяни мають перевагу в кількості безпілотників, українські військові масово знищують їхні штурмові групи ще на підступах до міста. Крутков також нагадав, що спроби проникнення ворога до Костянтинівки фіксувалися й раніше — зокрема, у листопаді 2025 року близько 40 окупантів зайшли в місто, але більшість із них потрапила в полон, а ситуацію тоді стабілізували.

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Підполковник переконаний, що Росія не зможе захопити всю Донецьку область ні до кінця цього, ні до кінця наступного року. Головними умовами для цього він назвав якісну роботу Сил оборони щодо збільшення втрат ворога, утримання рубежів, покращення управління та нарощування технологічних спроможностей.

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