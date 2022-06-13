У складі Інтернаціонального легіону Україну захищають добровольці 55 країн світу: подробиці

У складі Інтернаціонального легіону ЗСУ Україну захищають добровольці з 55 краї світу.

Найбільше військових зі США та Великої Британії.

Про це 13 червня розповів речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру.

Він зазначив, що Україну захищають добровольці з усіх континентів світу. Серед воїнів є представники Бразилії, Південної Кореї, Австралії. Найбільше добровольців зі США, Великої Британії, Польщі та Канади. Також є багато захисників з країн Балтії та Фінляндії.

Також Магру зазначив, що Інтернаціональний легіон входить у склад ЗСУ та фінансується з українського бюджету.

"Це стосується всіх видатків на проживання, зарплати бійців, зброї та амуніції. У нас є додаткові благодійні кошти від приватних донорів, насамперед західних. Зібрані на різних платформах кошти ми витрачаємо виключно на обладнання для наших бійців, яке не входить у стандартний військовий пакет, що видається ЗСУ, і потрібне на полі бою, але не фінансується через державні канали України", - наголосив Магру.

Нагадаємо, на Запоріжжі артилеристи ЗСУ ювелірно знищили тиловий склад окупантів.

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