У Славутичі люди вийшли на мітинг проти окупантів: росіяни розганяють українців пострілами (відео)

У Славутичі люди вийшли на мітинг проти окупантів: росіяни розганяють українців пострілами (відео)

Окупаційні війська стріляють у повітря, щоб розігнати мітингувальників.

У Славутичі Київської області, де 26 березня люди вийшли на проукраїнський мітинг, висловившись таким чином проти загарбницьких дій російських окупантів, могла загинути людина, також нібито є поранені.

Про це розповіла місцева жителька в коментарі Суспільному.

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За її словами, російські військові жбурляють у натовп світошумові гранати та відкривають вогонь.

"Вранці майже все місто вийшло на мітинг. Росіяни почали стріляти. Ніхто не відступив і ми їх довели до виходу з міста", — розповіла жінка.

Офіційної інформації від влади про загиблих наразі немає, в обласній військовій адміністрації Київщини поки це не підтверджують.

Натомість голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк підтвердив те, що окупаційні війська стріляють у повітря, щоб розігнати мітингувальників. Але люди, за його словами, не розходяться, навпаки їх більшає.

"Руські відкрили вогонь в повітря. Кидають світлошумові гранати у натовп. Але жителі не розходяться, навпаки їх становиться більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили", — написав Павлюк.

Нагадаємо, останніми днями Славутич був оточений, там тривали запеклі бої. Російські окупанти вранці 26 березня вторглися в місто та захопили міську лікарню, а також викрали мера. Згодом стало відомо, що його відпустили. Усе, що відомо про захоплення Славутича, читайте тут.

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