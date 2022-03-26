У Славутичі люди вийшли на мітинг проти окупантів: росіяни розганяють українців пострілами (відео)

Окупаційні війська стріляють у повітря, щоб розігнати мітингувальників.
У Славутичі Київської області, де 26 березня люди вийшли на проукраїнський мітинг, висловившись таким чином проти загарбницьких дій російських окупантів, могла загинути людина, також нібито є поранені.
Про це розповіла місцева жителька в коментарі Суспільному.
За її словами, російські військові жбурляють у натовп світошумові гранати та відкривають вогонь.
"Вранці майже все місто вийшло на мітинг. Росіяни почали стріляти. Ніхто не відступив і ми їх довели до виходу з міста", — розповіла жінка.
Офіційної інформації від влади про загиблих наразі немає, в обласній військовій адміністрації Київщини поки це не підтверджують.
Натомість голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк підтвердив те, що окупаційні війська стріляють у повітря, щоб розігнати мітингувальників. Але люди, за його словами, не розходяться, навпаки їх більшає.
"Руські відкрили вогонь в повітря. Кидають світлошумові гранати у натовп. Але жителі не розходяться, навпаки їх становиться більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили", — написав Павлюк.
Нагадаємо, останніми днями Славутич був оточений, там тривали запеклі бої. Російські окупанти вранці 26 березня вторглися в місто та захопили міську лікарню, а також викрали мера. Згодом стало відомо, що його відпустили. Усе, що відомо про захоплення Славутича, читайте тут.
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