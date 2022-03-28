У Славутичі від російських куль загинуло троє бійців територіальної оборони

Прощання із загиблими відбудеться 30 березня.

У п'ятницю, 25 березня, внаслідок боїв за Славутич у Київській області загинуло троє бійців територіальної оборони.

Про це повідомили у пресслужбі Славутицької міської ради.

До слова, саме 25 березня ворог намагався прорватися на територію міста. Втім, за словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, "тероборона відбила спробу російського наступу".

Зазначається, що від ворожих куль російських окупантів загинули:

Макарчук Володимир Миколайович

Зацепін Олександр Миколайович

Бархатов Сергій Михайлович

"Славутицька територіальна громада висловлює щирі співчуття родинам бійців. Прощання з загиблими Героями відбудеться 30 березня о 12:00 у великому Свято-Іллінському Храмі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 26 березня російські окупанти вторглися до міста-супутника Чорнобильської атомної електростанції - Славутича у Київській області: танки заїхали до міста. Одразу стало відомо, що окупанти країни-агресорки Росії викрали міського голову Юрія Фомічева. Втім, за кілька годин загарбники відпустили міського голову. У неділю міський голова заявив, що російські військові залишили Славутич.

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