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У Слов'янську 17-річний зрадник здавав окупантам місця дислокації ЗСУ: його затримали

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У Слов'янську 17-річний зрадник здавав окупантам місця дислокації ЗСУ: його затримали

УНІАН

17-річний мешканець Слов’янська добровільно співпрацював з окупаційною армією РФ. 

Юнак передавав окупантам дані про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки ЗСУ на Донеччині. Зловмисника викрили і повідомили про підозру. Також як запобіжний захід його взяли під варту без альтернативи внесення застави.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, зловмисник через Telegram передавав представнику РФ інформацію про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на окремих ділянках території Донецької області.

Отриману інформацію окупанти використовували під час атак на регіон.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру неповнолітньому громадянину України у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також щодо нього у порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку священнослужитель здавав окупантам позиції українських військових.

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