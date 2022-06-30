У Слов'янську на Донеччині пролунало два вибухи: є поранені

У Слов'янську на Донеччині пролунало два вибухи: є поранені

Росія вкотре обстріляли касетними снарядами Слов'янськ Донецької області.

Внаслідок ворожого обстрілу шестеро жителів Слов'янська отримали поранення.

Про це повідомив очільник військової цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Черговий обстріл міста, два вибухи касетних снарядів, вулиця Генерала Патьока, вулиця Вільне. Шість поранених. Бережіть себе. Тримаймоя. Ми разом", - коротко сказав Лях.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська наступають в напрямку Барвінкового та Слов'янська та стягують туди техніку. На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля.

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