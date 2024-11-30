У Слов'янську на Донеччині зачиняють всі школи та скасовують публічні заходи: що відомо

Таке рішення ухвалили через безпеку, адже місто розташоване за 25 км від лінії фронту.

У Слов’янську Донецької області закривають усі школи та скасовують публічні заходи.

Влада заборонила всі види офлайнової діяльності у сфері освіти, культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту. Розпорядження про це видав міський голова Вадим Лях.

"Усі школи міста та інші освітні заклади переходять до онлайн-режиму. Виняток робиться, якщо з зазначеними цілями збирається не більше двох осіб", – йдеться в розпорядженні.

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Таке рішення ухвалено через загострення ситуації з безпекою, адже місто розташоване за 25 км від лінії фронту.

Зазначимо, у Слов’янську досі залишається приблизно 50 тисяч людей, з них – майже п’ять тисяч дітей. За словами очільника МВА Ляха, російська армія почала частіше бити по місту. Зокрема, окупанти скидають на місто керовані авібомби.

"Як правило, це не одна бомба, їх декілька прилітає за раз. Проблема в тому, що сигналом тривоги, який звучить, попередити про приліт КАБів дуже важко, бо вони короткий час в небі знаходиться. На цьому тижні кількість обстрілів збільшилась. На жаль, були загиблі серед цивільних. Також постраждала електрика — деякі мікрорайони міста були без електрики впродовж 15−20 годин", – розповів Лях.

Нагадаємо, окупанти пришвидшили просування на фронті: аналітики назвали варіанти дій РФ.

Стало відомо, чим росіяни вдарили по Краматорську та Слов’янську

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