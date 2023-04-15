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У Слов'янську знову зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Слов'янську знову зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару

Окупанти вдарили ракетами по Харкову / Фото: Associated Press

З-під завалів будинку дістали тіла загиблих людей.

У Слов'янську з-під завалів житлового будинку, в який 14 квітня влучила російська ракета, дістали тіла ще двох людей. Таким чином кількість жертв зросла до 11 людей.   

Про це повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал у коментарі "Суспільному".

21 людина отримала поранення внаслідок ракетного удару. Під завалами все ще перебувають люди.

Ракетний удар по Слов'янську

14 квітня окупанти вдарили ракетами С-300 по житлових кварталах Слов'янська на Донеччині. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено п’ять  багатоповерхівок і п’ять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і три автівки.

Серед загиблих є 2-річна дитина. З-під завалів рятувальники дістали і 14-річну дівчину.

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Дата публікації
Перегляди
606
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