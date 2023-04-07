У Словаччині заявили, що росіяни могли навмисне пошкодити МіГ-29, які вирішили передати Україні

У літаках раніше виявили несправності, які, як припустив міністр, могли навмисно спричинити російські технічні спеціалісти.

Уряд Словаччини вирішив передати Україні МіГ-29, які країна не використовувала ще із січня 2022 рокую. Утім, у літах виявили несправності. У Міноборони Словаччини припускають, що росіяни могли навмисне пошкодити винищувачі.

Про це пише Euractiv.

Зазначається, що до 2022-го року російські технічні фахівці були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині. Водночас у той же час вони й могли завдати шкоди літакам.

Міністр оборони Ярослав Надь пояснив: "Вони могли літати, але це не означає, що вони були боєздатними. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до їхнього відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки".

Крім того, за його словами, у літаках в минулому виявили несправності, які, як припустив міністр, могли навмисно спричинити російські технічні спеціалісти.

"Навіть поліція проводила розслідування на основі наших підозр. У двигунах літака були частини, до яких мали доступ словацькі фахівці, а були частини, до яких мали доступ лише російські фахівці. Дефекти з'явилися тільки в тих частинах, до яких мали доступ росіяни", – заявив Надь.

Водночас генерал-лейтенант Любомир Свобода припускає, що росіяни навмисно шкодили літакам.

"Ми забрали у них двигун, який повинен був працювати 350 годин. А в підсумку він пролетів лише 70 годин. Що ми можемо з цим зробити? Можливо, була неякісна робота, назвемо це так. Я не знаю", – сказав він в інтерв'ю.

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що його країна вже передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29.

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