Стало відомо, чому воєнний стан в Україні збираються подовжити аж на 3 місяці

Стало відомо, чому воєнний стан в Україні збираються подовжити аж на 3 місяці

Представника президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, чому воєнний стан в Україні збираються продовжити аж на три місяці.

За його словами, будь-який контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Однак, якщо вигнати окупантів вдасться раніше, воєнний стан просто скасують достроково.

Про це під час телемарафону "Єдині новини" заявив народний депутат від фракції "Слуга Народу" Федір Веніславський.

"З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює. Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", – пояснив Веніславський.

За його словами, є ще і юридична складова такого рішення. Коли глава держави вводить правовий режим воєнного стану, а парламент його затверджує, Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав та свобод, які запроваджуються в умовах воєнного стану.

"Ми двічі продовжували цей режим і кожного разу наші дипломати звертаються до ООН та пояснюють, які саме обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на 3 місяці. Якщо до цього вдасться звільнити Україну, то ми просто скасуємо воєнний стан", – пояснив депутат.

Нагадаємо, Зеленський пропонує подовжити воєнний стан в Україні ще на 90 днів - до 23 серпня. Крім того, глава держави пропонує ВР подовжити загальну мобілізацію в Україні на той же термін. Наразі проєкти законів про продовження дії воєнного стану та мобілізації направлені на розгляд комітету ВР.

Слід зазначити, що в Законі України "Про правовий режим воєнного стану" не прописані обмеження щодо подовження та терміну воєнного стану. Тому воєнний стан може тривати стільки, скільки триватиме загроза для України.

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