Чи має Росія ресурси воювати ще кілька років і з якими проблемами вона зіштовхнеться: думка нардепа

Російський диктатор Путін може планувати довгу війну та проведення нових наступальних операцій, але він може не мати для цього достатніх ресурсів.

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Про це в етері телемарафону заявив народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Парламентар переконаний, що російська влада наразі намагається займатись залякуванням.

"Те, що він (Путін) планує – це одне, а чи будуть в нього ресурси для цього – це інше. Зараз вони залякують. Вони розуміють, що їм потрібно протягнути до їхніх виборів так званих. Потім, я думаю, що буде оголошена додаткова мобілізація, вже не так вибірково, як вони це роблять задля того, щоб не було таких соціальних бунтів, і потім їм потрібно протягнути до виборів в Сполучених Штатах", - заявив Чернєв.

Він зазначив, що це наразі основний план Кремля.

"Попри те, що вони малюють зараз у своїх звітах за минулий рік, ми бачимо суттєве зменшення надходжень від нафтогазової галузі і це – звісно що недоотримання до бюджету. До 26-го року економічно, якщо така тенденція буде зберігатися, у них ресурсів не буде. Будуть людські ресурси, але економічних і військових ресурсів не вистачить на це", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спростовує заяви російського диктатора Путіна про те, що окупаційна армія "покращує становище" по всій лінії фронту.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін під час "прямої лінії" натякнув на окупацію нових територій України та війни в довгу.

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