У "Слузі народу" заявили, що війна для РФ перетворюється на утилізацію людей і економіки

У "Слузі народу" заявили, що війна для РФ перетворюється на утилізацію людей і економіки

Лише за один день війни проти України росіяни втратили дев'ять літальних апаратів.

Збройні сили України починають контратакувати російських загарбників, які вторглися на нашу територію в ніч проти 24 лютого. Крім того, окупанти в тимчасово захоплених містах отримують шалений спротив мирного населення, яке виходить на багатотисячні мітинги і проганяє ворожу техніку.

Про це розповіла речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

"Збройні сили починають контратакувати. Очевидно, що наступ на окупанта по всіх напрямках – це лише питання часу, який був потрібен країні для мобілізації людей та ресурсів", - зауважила вона.

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За словами Палійчук, в тимчасово захоплених містах окупанти отримують шалений спротив мирного населення, яке виходить на багатотисячні мітинги і проганяє ворожу техніку.

"Мужність українців зайвий раз посилює в росіян переконання в безперспективності цієї війни. Навіть там, де окупанти змогли зайти в місто – вони все одно втрачають над ним контроль без жодного пострілу. Тому ця війна перетворюється для Росії на банальну утилізацію техніки, людей і власної економіки", - наголосила речниця "СН".



Крім того, вона зазначила, що Україна поступово посилює контроль над небом. Зокрема, лише за один день окупант втратив 9 літальних апаратів, один з яких був пілотований розкрученим російським ассом.



"Небажання виконувати домовленості по організації гуманітарних коридорів для виведення з міст мирних жителів, лише посилює мотивацію наших громадян і Збройних сил боротися до повної перемоги над окупантом", - підсумувала Палійчук.