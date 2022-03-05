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У "Слузі народу" заявили, що війна для РФ перетворюється на утилізацію людей і економіки

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У "Слузі народу" заявили, що війна для РФ перетворюється на утилізацію людей і економіки

Associated Press

Лише за один день війни проти України росіяни втратили дев'ять літальних апаратів.

Збройні сили України починають контратакувати російських загарбників, які вторглися на нашу територію в ніч проти 24 лютого. Крім того, окупанти в тимчасово захоплених містах отримують шалений спротив мирного населення, яке виходить на багатотисячні мітинги і проганяє ворожу техніку. 

Про це розповіла речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

"Збройні сили починають контратакувати. Очевидно, що наступ на окупанта по всіх напрямках – це лише питання часу, який був потрібен країні для мобілізації людей та ресурсів", - зауважила вона.

За словами Палійчук, в тимчасово захоплених містах окупанти отримують шалений спротив мирного населення, яке виходить на багатотисячні мітинги і проганяє ворожу техніку

"Мужність українців зайвий раз посилює в росіян переконання в безперспективності цієї війни. Навіть там, де окупанти змогли зайти в місто – вони все одно втрачають над ним контроль без жодного пострілу. Тому ця війна перетворюється для Росії на банальну утилізацію техніки, людей і власної економіки", - наголосила речниця "СН".
 
Крім того, вона зазначила, що Україна поступово посилює контроль над небом. Зокрема, лише за один день окупант втратив 9 літальних апаратів, один з яких був пілотований розкрученим російським ассом. 
 
"Небажання виконувати домовленості по організації гуманітарних коридорів для виведення з міст мирних жителів, лише посилює мотивацію наших громадян і Збройних сил боротися до повної перемоги над окупантом", - підсумувала Палійчук.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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