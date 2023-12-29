У Смілі на Черкащині зросла кількість постраждалих: фото жахливих наслідків обстрілу

У Черкаській області, куди ввечері 29 грудня влучили російські терористи, пошкоджено 51 будинок, 9 людей отримали поранення.
У Смілі триває ліквідація наслідків ракетного удару.
Подробиці повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"На цю хвилину маємо 8 потерпілих, серед них - дитина. За попередньою інформацією, пошкоджено 51 будинок. Обстеження триває", - повідомив він.
Водночас рятувальники уточнили, що нині відомо вже про 9 поранених людей. Один з них у тяжкому стані.
У місцевій школі розгорнуто штаб із оперативного реагування. Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування. Також, каже Табурець, готуються місця для тимчасового проживання.
Рятувальники продовжують обстеження зруйнованих будівель. На місці працюють всі екстрені служби та обласна військова адміністрація.
Нагадаємо, у п'ятницю, 29 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Черкащині. Окупанти влучили протикорабельною ракетою по житлових будинках.
Читайте також:
- Росіяни випустили понад 100 ракет: як відреагували у світі на масований обстріл України
- Росія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю: четверо загиблих
- Ліквідація наслідків атаки: де у Києві перекритий рух транспорту