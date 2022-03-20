У соцмережах активізувались російські боти, які хочуть розсварити українців - РНБО

Українців закликали перевіряти інформацію, яку поширюють у соціальних мережах.

У соціальних мережах активізувались російські боти, метою яких є розсварити українців та дестабілізувати ситуацію в країні.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Просимо звернути увагу, що деякі публікації призводять до дестабілізації та недоречних чвар, що розколюють країну! З'явилася величезна кількість дезінформаційних публікацій та фейкових вкидів, що розганяються російськими мережами ботів. Всі вони мають одну мету - розсварити українців. Щоб здолати ворога ми повинні об’єднатись в інформаційній війні та працювати на благо перемоги України! Просимо: перевіряйте інформацію, будьте пильні з аналізом публікацій та не поспішайте з висновками. Підтримуйте наших воїнів та Головнокомандувача", - йдеться у повідомленні.

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