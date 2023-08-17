Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Соледарі аеророзвідники вщент знищили російський командний пункт

У Соледарі аеророзвідники вщент знищили російський командний пункт

Дата публікації
Перегляди
735
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Соледарі аеророзвідники вщент знищили російський командний пункт

Удар по ворожому командному пункту у Соледарі. ФОТО: скрин із відео

На місці удару утворилася величезна вирва.

У Соледарі Донецької області аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького вщент знищили ворожий командний пункт. 

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

У Соледарі аеророзвідники 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили прихований ворожий командний пункт і скорегували туди скид керованої авіаційної бомби. Точний приліт – і від КП залишилася лише вирва", - сказано у повідомленні.

На відео видно наслідки потужні удару. На місці удару утворилася величезна вирва.

Російська сторона ніяк не коментує це.

Нагадаємо, Білорусь отримала від Росії бойові вертольоти Мі-35.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
735
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація