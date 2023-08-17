У Соледарі аеророзвідники вщент знищили російський командний пункт

У Соледарі Донецької області аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького вщент знищили ворожий командний пункт.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

У Соледарі аеророзвідники 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили прихований ворожий командний пункт і скорегували туди скид керованої авіаційної бомби. Точний приліт – і від КП залишилася лише вирва", - сказано у повідомленні.

На відео видно наслідки потужні удару. На місці удару утворилася величезна вирва.

Російська сторона ніяк не коментує це.

Нагадаємо, Білорусь отримала від Росії бойові вертольоти Мі-35.

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