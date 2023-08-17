У Соледарі аеророзвідники вщент знищили російський командний пункт

На місці удару утворилася величезна вирва.
У Соледарі Донецької області аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького вщент знищили ворожий командний пункт.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
У Соледарі аеророзвідники 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили прихований ворожий командний пункт і скорегували туди скид керованої авіаційної бомби. Точний приліт – і від КП залишилася лише вирва", - сказано у повідомленні.
На відео видно наслідки потужні удару. На місці удару утворилася величезна вирва.
Російська сторона ніяк не коментує це.
Нагадаємо, Білорусь отримала від Росії бойові вертольоти Мі-35.
Читайте також:
- Німеччина передала Україні нову військову допомогу, зокрема дві IRIS-T
- Єрмак розкрив цікаві деталі про збиті бойові вертольоти РФ
- "Путін повернеться до "зернової угоди": Фейгін розповів, як Ердогану це