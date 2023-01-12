У Соледарі ліквідували "мачо-алкоголіка", який добровільно погодився вбивати українців

Окупанта поховають через три місяці після його ліквідації

У Соледарі Донецької області ліквідували 40-річного Тимура Черепанова, який добровільно погодився вбивати українців. Це окупант любив фотографуватись у соболиному хутрі та хизувався вживання алкоголю.

Про це повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Окупанта ліквідували ще 20 жовтня 2022 року, проте його похорони відбудуться 13 січня 2023 року. У загарбника залишись дружина та двоє маленьких дітей.

Черепанов у соцмережах підписаний, як "Макс Фрай". Він добровільно відправився у Донецьку область вбивати українців.

Окупант любив хвалитись розкішним життям, позуючи у білому костюмі із соболиним хутром, проте з часом загарбник спився і поїхав на фронт вбивати людей.

Фото: OSINT-експерт Іраклі Комахідзе

"Еволюція по-руZьки - "мачо-алкоголік-жмур"... Знайдені сторінки Черепанова малоінформативні, але фото, завантажені ним у різні роки, наочно відображають життєвий шлях росіянина - від "мачо в білих соболях" до пропитого алкоголіка, з фіналом безглуздої смерті на чужій землі в статусі окупанта", - поіронізував експерт.

Нагадаємо, українська розвідка опублікувала чергове перехоплення розмови окупанта, який воює в Україні. Російський військовий жаліється матері на жахливі умови забезпечення та великі втрати. Також загарбник каже, що через 5 років українці ненавидітимуть Путіна та росіян.

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