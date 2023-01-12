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У Соледарі точаться важкі бої: у Міноборони розповіли останні новини

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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У Соледарі точаться важкі бої: у Міноборони розповіли останні новини

Фото: Associated Press

Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активний штурм.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, заявила, що у районі Соледара тривають бої, ворог безуспішно намагається прорвати оборону та зазнає значних втрат.

Про це вона повідомила 12 січня на брифінгу.

"Жорстокі та найважчі бої сьогодні тривають в районі Соледара на Бахмутському напрямку. Попри складну обстановку, українські воїни відчайдушно б'ються. Ворог намагається безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, несе великі втрати", - зазначила Маляр та додала, що підступи до міста сьогодні фактично всіяні тілами вбитих путінських військових.

Вона наголосила, що росіяни "рухаються прямо по тілах своїх загиблих бійців".

Бої за Соледар і Бахмут

Нагадаємо, що наразі найгарячішими точками на фронті є Бахмут та Соледар. Там тривають бої. Росіяни, які не мають особливих успіхів у війні,  кинули туди усі свої сили, аби вийти на кордони Донецької області.

Більше того ватажок ЧВК "Вагнера" Євген Пригожин, найманці якого штурмують Бахмутський напрямок, вже декілька разів заявляв про взяття Соледара. Проте, це не відповідає дійсності.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4280
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