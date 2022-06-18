У спецкомісії ООН виникли труднощі з розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні

У спецкомісії ООН виникли труднощі з розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні

Міжнародні експерти, які розслідують злочини під час російської агресії, не можуть налагодити контакт із представниками Російської Федерації.

Керівник незалежної міжнародної комісії ООН, створеної для розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні під час російського вторгнення, Ерік Мозе заявив, що експертам досі не вдалося "встановити контакт" із представниками Росії.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Еріка Мозе, спроби розпочати діалог із місією Росії у Женеві "не мали успіху". Комісія, однак, і надалі намагатиметься "налагодити контакт".

Кервіник спецкомісії також зауважив, що наразі зарано обговорювати докази, зібрані в Києві, Харкові та Сумах, а також у містах Ірпінь та Буча.

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"У Бучі та Ірпені комісія отримала дані про самовільні вбивства мирних жителів, знищення та розграбування майна, а також про напади на цивільну інфраструктуру, зокрема на школи", – сказав Мозе.

Незалежна міжнародна комісія, яку було створено Радою ООН із прав людини для розслідування порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права під час російського вторгнення до України, прибула до України 11 червня.

Нагадаємо, 12 травня Рада ООН з прав людини ухвалила рішення провести розслідування можливих воєнних злочинів російських окупантів поблизу столиці України.

В ООН створили комісію для розслідування воєнних злочинів в Україні

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