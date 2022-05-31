У списку лендлізу є Patriot та винищувачі F-16: Піонтковський про перелом війни на Донбасі

У списку лендлізу є Patriot та винищувачі F-16: Піонтковський про перелом війни на Донбасі

Найближчий місяць буде дуже тяжким. Росія спробує легітимізувати нові територіальні захоплення після 24 лютого через свою агентуру в ЄС та США. Але Україна безумовно виграє цю війну.

У п’ятницю, 3 червня, буде рівно 100 днів, як Україна тримає героїчний спротив повномасштабній російській війні, яка почалася 24 лютого. Бліцкриг Путіна зі взяття Києва за 3-4 дні, в якому до речі була переконана американська розвідка, провалився. Відтоді Москва змінила ціль війни на банальне розширення територіальних захоплень Росії.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

За його словами, може в голові у Путіна і стоїть завдання знищення України, зміни влади, нового уряду в Києві, але насправді йде банальне розширення їхнього ОРДЛО та українського Криму до меж Херсонської та Запорізької областей.

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"Проте, коли Москва перейшла до свого "другого" етапу війни на Донбасі, ось вже два місяці нічого радикального досягти їм не вдається. Так, у Росії велика перевага у вогневій силі, артилерії та ракетній авіації. Ну, взяли вони Попасну, зараз точаться бої за Сєверодонецьк. Але це все не те, що планувалося у Кремлі", - каже Піонтковський.

Перспективи цієї широкомасштабної війни, на його думку, залежать від зміни співвідношення військових сил. США по ленд-лізу, і загалом 43 країни у Рамштайні зобов'язалися надавати військову допомогу Україні. Тому перспектива війни зміниться, коли вся ця військова техніка надійде на поле бою.

Неабияку хвилю обурення в українському суспільстві викликала нещодавня заява Джо Байдена, що США не будуть постачати Україні ракетні системи, які можуть дістати до території РФ. Найімовірніше, йдеться про далекобійну артилерію HIMARS та MLRS. Проте ця заява Байдена не означає, що нам зовсім не будуть постачати ці системи. Швидше за все, йдеться про ракети дальністю польоту до 300 км.

Фактично у вівторок, 31 травня, цю інформацію підтвердила The Wall Street Joutnal, зазначивши, що Адміністрація Байдена планує надати Україні системи із ракетними зарядами дальністю до 70 км. Щоправда, за словами Андрія Піонтковського, наприкінці червня ми можемо побачити на полі бою не лише сучасні РСЗВ.

"Можна переглянути список. Це не якісь обіцянки політиків – це текст закону щодо ленд-лізу, ухваленого Конгресом. Там є системи Patriot, які посилять ППО, американські винищувачі F-16, танки, бронетранспотери. Тобто, буде радикальна зміна співвідношення сил. Тому зараз Москва відчайдушно намагається використати вікно можливостей, яке в неї ще залишилося, і захопити ще більше територій на Донбасі, щоб коли це співвідношення сил зміниться не на її користь, використовуючи всю свою західну агентуру в Європі та США чинити тиск на українське суспільство та владу, щоб змусити легітимізувати ці територіальні захоплення", - вважає Піонтковський.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов раніше розповів ТСН.ua, коли до України надійде перша партія лендлізу і коли слід очікувати основних конвоїв.

Які умови отримання лендлізу - пані посол України в США Оксана Маркарова в ТСН

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