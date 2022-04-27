"У СРСР їх би розстріляли за таку війну": Арестович назвав темпи просування ворога на сході України

За час свого масованого наступу на Ізюмському напрямку від 4 квітня російські війська змогли просунутися лише на 12-17 км.

Це говорить про абсолютний провал цілей операції, які стояли перед окупантами.

Про це у середу, 27 квітня, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"У напрямку Ізюма, від Ізюма до Краматорська, Слов'янська, швидше на Барвінкове туди трішки лівіше, просунулися російські війська - зайняли 20 кілометрів квадратних. У нас же всі люди люблять впадати в паніку, сльози, лише тому, що "російські війська просунулися на 20 км". Ну давайте я нагадаю рядянські норми. Армійська операція. Це десь 20 діб за тривалістю. Армія проводить 50-80 тисяч за радянськими нормами. І темпи просування за 20 діб це, зараз, звичайно, така глибина не працює, але в ті часи це було 200-250 км. Вони за 20 діб повинні були пройти 250 км в глибину, якщо це успішна операція. Візьмемо її за одиницю аналізу.

Тепер ми беремо, вони приблизно проводять там армійську операцію. Вона триває від 4 квітня на Ізюмському напрямку. За цей час вони просунулися на 12-17 км. У Радянському Союзі їх би розстріляли за таку війну. Це абсолютно неуспішна операція. Просто публіка не розуміє цього і нам доводиться регулярно роз'яснювати.

Шановні громадяни, успішність неуспішність вимірюється на війні не кількістю зайнятих клітинок. Як у шахах, ви можете не зайняти жодної клітинки, мат поставити і все. Навіть не обороною і наступом вимірюється успішність. Тому що це види бойових дій - немає жодної різниці обороняти чи наступати. А вимірюється успішність знищенням противника. Так от ми в цьому вельми успішні. А низькі темпи просування показують неуспіх противника. Тому що вони не виконують цілей операції - ні воєнних, ні політичних, які перед ними ставили. От і все", - пояснив Арестович.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 63-го дня війни

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