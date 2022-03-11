У США наголосили, що Росія займається брехнею і дезінформацією, а Путін не зацікавлений у серйозній дипломатії

У США наголосили, що Росія займається брехнею і дезінформацією, а Путін не зацікавлений у серйозній дипломатії

Харріс не висловила оптимізму з приводу того, що Москва в даний час прагне до дипломатичного рішення.

Сполучені Штати прихильні пошуку дипломатичного рішення ситуації в Україні, але президент країни-агресорки Володимир Путін не зацікавлений у серйозній дипломатії.

Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс, повідомляє CNN.

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"Від самого початку Сполучені Штати щиро намагалися брати участь у дипломатії. З усього, що ми знаємо і чому були свідками, Путін не показує ніяких ознак участі в серйозній дипломатії", - заявила Гарріс, додавши, що Росія займається брехнею і дезінформацією і США вже давно це визначили.

Вона зазначила, що в міру продовження дипломатичних зусиль Росія повинна нести відповідальність за свої дії.

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"Ми вважаємо, що дипломатія - це шлях до вирішення цих питань... Це повинно співіснувати з нашим зобов'язанням забезпечити міцність наших союзів, і що повинні бути серйозні наслідки і відповідальність за те, що робить Росія", - резюмувала вона.

Президент США Джо Байден заявив, що Україна "ніколи-ніколи" не стане перемогою для російського президента Володимира Путіна, який відправив воювати війська РФ проти України, де вони вбивають цивільних людей і знищують інфраструктуру.

ТСН.ua

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