У США наголосили, що Росія займається брехнею і дезінформацією, а Путін не зацікавлений у серйозній дипломатії

Харріс не висловила оптимізму з приводу того, що Москва в даний час прагне до дипломатичного рішення.
Сполучені Штати прихильні пошуку дипломатичного рішення ситуації в Україні, але президент країни-агресорки Володимир Путін не зацікавлений у серйозній дипломатії.
Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс, повідомляє CNN.
"Від самого початку Сполучені Штати щиро намагалися брати участь у дипломатії. З усього, що ми знаємо і чому були свідками, Путін не показує ніяких ознак участі в серйозній дипломатії", - заявила Гарріс, додавши, що Росія займається брехнею і дезінформацією і США вже давно це визначили.
Вона зазначила, що в міру продовження дипломатичних зусиль Росія повинна нести відповідальність за свої дії.
"Ми вважаємо, що дипломатія - це шлях до вирішення цих питань... Це повинно співіснувати з нашим зобов'язанням забезпечити міцність наших союзів, і що повинні бути серйозні наслідки і відповідальність за те, що робить Росія", - резюмувала вона.
Президент США Джо Байден заявив, що Україна "ніколи-ніколи" не стане перемогою для російського президента Володимира Путіна, який відправив воювати війська РФ проти України, де вони вбивають цивільних людей і знищують інфраструктуру.
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