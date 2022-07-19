У США анонсували новий пакет військової допомоги для України: там буде і HIMARS

Його вартість оцінюють в 700 млн доларів. Туди ввійдуть також і HIMARS.

Про це 19 липня повідомив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі .

"Ми продовжимо надавати Україні історичний рівень допомоги в галузі безпеки. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про наступний пакет озброєнь і обладнання для України. Він включатиме більше HIMARS, які українці дуже ефективно використовують для створення різниці на полі бою", - зазначив він.

Кірбі додав, що у новому пакеті військової допомоги для України будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РЗСО.

Нагадаємо, за оцінками міністра оборони Олексія Резнікова, Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російські війська. А для ефективного контрнаступу ЗСУ необхідні 100 таких установок.

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