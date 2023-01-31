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У США анонсували новий пакет військової допомоги та пояснили слова Байдена, що Україна не отримає F-16

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У США анонсували новий пакет військової допомоги та пояснили слова Байдена, що Україна не отримає F-16

Фото: Associated Press

Про новий пакет військової допомоги у США можуть оголосити найближчим часом.

У Білому анонсували новий пакет військової допомоги для України. Проте про передавання ЗСУ сучасних літаків не йдеться. 

Про це  заявила перша заступниця речника адміністрації президента США Олівія Далтон, повідомляє пресслужба Білого дому. 

Далтон також прокоментувала заяву Джо Байдена про те, що США поки не планують передавати Україні сучасні винищувачі. Вона наголосила, що поки їй немає чого додати. 

У Білому домі додали, що США надсилає нашій державі багато зброї, яку потребують ЗСУ. 

"Ви знаєте, ми надіслали артилерію, боєприпаси, бронетехніку, ми регулярно спілкуємося з приводу їхніх потреб на полі бою, і я очікую, що скоро ми оголосимо про додаткову допомогу в галузі безпеки", - сказала Олівія Далтон. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден у понеділок, 30 січня, заявив, що США не передаватимуть Україні літаки.

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