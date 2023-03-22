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США дали пораду Росії, як можна уникнути "зустрічі" із снарядами зі збідненим ураном

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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США дали пораду Росії, як можна уникнути "зустрічі" із снарядами зі збідненим ураном

Фото: Associated Press

Окупанти можуть закінчити війну і тоді вони точно не стикнуться з новим озброєнням.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російські окупанти в Україні можуть "уникнути" зустрічі зі снарядами зі збідненим ураном, якщо виведуть свої танки з території чужої держави. 

Про це пише "Укрінформ". 

Джон Кірбі зазначив, що снаряди зі збідненим ураном є доволі популярними боєприпасами, які використовуються десятиліттями.

Істерику Росії він пояснив тим, що в Кремлі бояться, що така зброя знищить багато танків окупантів. Також у Білому домі додали, що збіднений уран не становить жодної радіаційної небезпеки. 

"І якщо у росіян це справді викликає занепокоєння, і вони дуже стурбовані тим, щоб їхні танки залишалися повністю боєздатними, вони можуть просто вивести їх з України, назад до РФ",- зауважив Кірбі.

Передавання Україні снарядів зі збідненим ураном: що відомо

Велика Британія анонсувала постачання до України бронебійних снарядів з оболонками зі збідненого урану.

Через це  російський диктатор Володимир Путін влаштував істерику і вкотре пригрозив  "війною до останнього українця". Речниця російського МЗС Захарова вирішила "похвилюватись" за громадян України, яких щодня вбивають російські окупанти та заявила, що снаряди зі збідненим ураном "заражають землю та викликають у людей, які живуть на ній, онкологію".

У Британії зауважили, що їхня армія десятиріччями використовує снаряди зі збідненим ураном, бо вони краще пробивають броню. Натомість ядерною істерією та погрозами займається лише Росія.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1156
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