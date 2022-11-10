У США фіксують ознаки відступу російської армії з Херсона: процес може затягнутися

У Сполучених Штатах Америки фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона на лівий берег. Цей процес може тривати від кількох днів до тижнів.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, пише CNN.

Міллі наголошує, що російські окупаційні війська нараховують близько 20-30 тисяч осіб. Саме тому відведення армії РФ може затягнутися.

Генерал наголошує, що агресорка Росія перекине сили на оборонні рубежі біля Дніпра.

"Я вважаю, що вони роблять це, щоб зберегти свої сили, щоб відновити оборонні рубежі на південь від річки, але це ще належить з'ясувати. Просто зараз ранні індикатори говорять: вони роблять те, що кажуть. Ми бачимо ці ранні індикатори", - заявив Марк Міллі.

Нагадаємо, 9 листопада у Москві заявили, що вирішили ввідводити свою армію Херсона на лівий берег. Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що такими діями Росія намагається затримати ЗСУ, а не повністю зупинити український контрнаступ.

Крім того, в ISW наголошують, що український Генштаб добре спланував кампанію блокування ЗС РФ на правому березі Херсонщини. Завдяки цьому українська армія змусила окупантів відійти через Дніпро без необхідності великих українських наземних наступальних дій.

Читайте також: