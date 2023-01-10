У США не виключили, що Іран понесе відповідальність за допомогу Росії у війні проти України

У США не виключили, що Іран може понести відповідальність за допомогу Росії у її війні проти України, оскільки постачає зброю, яку використовують для ударів по інфраструктурі.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ .

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"Якщо ми виявимо, що уряд Ірану в цілому чи іранські високопосадовці є співучасниками воєнних злочинів або причетні до них, ми працюватимемо над тим, аби притягнути їх до відповідальності", - сказав Прайс.

Він зазначив, що США визначили окремі дії російської армії як воєнні злочини та продовжують їх документувати.

"І якщо ці докази вказуватимуть, що до воєнних злочинів причетні інша країна, інший міжнародний суб’єкт, ми працюватимемо над притягненням його до відповідальності", - додав Прайс.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав одне з міст Росії, де можуть розпочати виробництво "шахедів".

Крім того, ми раніше інформували, що Іран починає передавати Росії креслення та компоненти для безпілотників після того, як країни-терористки досягли угоди про початок виробництва ударних безпілотників.

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