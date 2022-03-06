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У США невідомий донор перерахував мільйон доларів на потреби української армії

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У США невідомий донор перерахував мільйон доларів на потреби української армії

30 грудня 2020 року у потягу Рахів-Харків пасажир забув валізу з 19 тисячами доларів / Pexels

Маркарова опублікувала лист, написаний на ім’я донора, в якому розповіла йому про те, як українська армія воює з окупантами.

Вчора на рахунок, відкритий в НБУ, невідомим донором було перераховано 1 млн долл США.

Про це розповіла пані посол України у США Оксана Маркарова.

"Вчора на рахунок, відкритий в НБУ, небайдужим щедрим другом було перераховано 1 млн долл. США. Дякуємо за таку потрібну підтримку України в час, коли ми боремося за наш дім! Слава Україні!" - написала вона на сторінці у Facebook.

Також Маркарова опублікувала лист, написаний на ім’я донора, в якому розповіла йому про те, як українська армія воює з окупантами.

Фото: facebook.com/oksana.markarova / ©
Фото: facebook.com/oksana.markarova

Нагадаємо, дідусь Микола з Буковини перерахував українській армії майже 400 тисяч гривень. Розповідає, що гроші відкладав з пенсії на чорний день. Собі нічого майже не купував.

Станом на 05 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано майже 10 млрд грн.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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