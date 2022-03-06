У США невідомий донор перерахував мільйон доларів на потреби української армії

Маркарова опублікувала лист, написаний на ім’я донора, в якому розповіла йому про те, як українська армія воює з окупантами.
Вчора на рахунок, відкритий в НБУ, невідомим донором було перераховано 1 млн долл США.
Про це розповіла пані посол України у США Оксана Маркарова.
"Вчора на рахунок, відкритий в НБУ, небайдужим щедрим другом було перераховано 1 млн долл. США. Дякуємо за таку потрібну підтримку України в час, коли ми боремося за наш дім! Слава Україні!" - написала вона на сторінці у Facebook.
Також Маркарова опублікувала лист, написаний на ім’я донора, в якому розповіла йому про те, як українська армія воює з окупантами.
Нагадаємо, дідусь Микола з Буковини перерахував українській армії майже 400 тисяч гривень. Розповідає, що гроші відкладав з пенсії на чорний день. Собі нічого майже не купував.
Станом на 05 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано майже 10 млрд грн.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.