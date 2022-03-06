У США невідомий донор перерахував мільйон доларів на потреби української армії

30 грудня 2020 року у потягу Рахів-Харків пасажир забув валізу з 19 тисячами доларів / Pexels

Маркарова опублікувала лист, написаний на ім’я донора, в якому розповіла йому про те, як українська армія воює з окупантами.

Вчора на рахунок, відкритий в НБУ, невідомим донором було перераховано 1 млн долл США.

Про це розповіла пані посол України у США Оксана Маркарова.

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"Вчора на рахунок, відкритий в НБУ, небайдужим щедрим другом було перераховано 1 млн долл. США. Дякуємо за таку потрібну підтримку України в час, коли ми боремося за наш дім! Слава Україні!" - написала вона на сторінці у Facebook.

Також Маркарова опублікувала лист, написаний на ім’я донора, в якому розповіла йому про те, як українська армія воює з окупантами.

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Нагадаємо, дідусь Микола з Буковини перерахував українській армії майже 400 тисяч гривень. Розповідає, що гроші відкладав з пенсії на чорний день. Собі нічого майже не купував.

Станом на 05 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано майже 10 млрд грн.