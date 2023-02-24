У США озвучили умову, за якою можливі перемовини з Росією

У США вважають, що переговори з Москвою можливі лише за умов Києва.

У США озвучили, що готові до переговорів з Росією. Однак лише на основі "формули миру".

З такою заявою виступила заступниця Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

За її словами, лише після того, як Росія врахує усі 10 пунктів "миру", які озвучив президент України Володимир Зеленський, перемовини зможуть відбутися.

"Українська сторона запропонувала план з досягнення миру з десяти пунктів. Росія ніяк не відреагувала на цей план. Якби мирні переговори почалися на основі формули справедливого миру, яку запропонували українці, звичайно, ми б це підтримали", - заявила заступник Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд в інтерв'ю російському агентству ТАСС.

Нуланд переконана, що "якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться, а якщо Україна припинить воювати, то закінчиться Україна".

Нагадаємо, Китай не буде пропонувати відверто проросійський сценарій врегулювання війни між РФ та Україною. В Пекіні готують "гібридний" план з урахуванням вимог обох сторін військового конфлікту.

Водночас в Офісі президента України вважають, що Росія розмовами про начебто готовність до мирних переговорів намагається відвернути увагу від мобілізації, накопичення сил та загальмувати передавання військової допомоги Україні.

Читайте також: