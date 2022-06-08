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У США показали, як відправляють Україні гаубиці M777: фото

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У США показали, як відправляють Україні гаубиці M777: фото

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У США показали, як готують до відправки до України гаубиці M777.

Зброю американці завантажують до літака C-17 Globemaster III Повітряних сил США

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "M777 буксирована 155-мм гаубиця Корпусу морської піхоти США завантажується на C-17 Globemaster III Повітряних Сил США на базі повітряного резерву "Марш", штат Каліфорнія як частина безпекової допомоги США Україні", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія зосереджена на війні і про це свідчить те, що вона називає несерйозною вимогу президента Володимира Зеленського відійти за лінію 24 лютого.

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