У США повідомили, чи отримала вже Росія балістичні ракети з Ірану

Штати уважно стежать за ситуацією навколо потенційних поставок ракет РФ із Ірану.

Наразі немає підтверджень, що Іран передав країні-агресорці Російській Федерації балістичні ракети власного виробництва, які окупанти планують використовувати для обстрілів України.

Про це розповів координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі під час пресбрифінгу.

У США продовжують уважно стежити за ситуацією навколо потенційних поставок.

"Ми знаємо, що відбуваються дискусії щодо потенційного передавання балістичних ракет. Ми не бачили, щоб це підтвердилося, станом на даний момент, але стежимо за цим дуже уважно", - сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявляв, що Росія планує передати Ірану "сучасні військові компоненти" в обмін на сотні безпілотників.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов каже, що у росіян залишилося вкрай мало ракет, їх вистачать на 3-4 атаки. Водночас агресор домовляється з Іраном про поставки ракет.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що Іран передав Росії нову партію дронів — 250 Shahed-136.

ООН офіційно заявила, що почала досліджувати передавання іранських безпілотників до Росії. .

Але у МЗС України зауважують, що ООН не поспішає відправляти місію до України для вивчення застосування Росією іранських дронів.

США запровадили санкції проти Росії за використання іранських безпілотників.

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