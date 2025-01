У США повторно розглянуть резолюцію про визнання дій Росії проти України геноцидом

Новий, 119-й Конгрес США, розпочав свою роботу з розгляду законодавчих ініціатив, пов’язаних із війною в Україні. У перший тиждень сесії до Палати представників було повторно внесено проєкт резолюції, яка закликає визнати дії Російської Федерації проти України геноцидом.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Ця ініціатива була представлена двопартійною групою членів Конгресу, що свідчить про консолідовану підтримку України з боку американських законодавців. Посольство України у США (Embassy of Ukraine in the USA) активно співпрацює з конгресменами та організацією Ukraine House, які разом з іншими 20 учасниками підтримують резолюцію.

Проєкт резолюції наголошує на тому, що Росія систематично порушує права людини, здійснює масові вбивства, викрадення дітей, руйнування інфраструктури та цілеспрямовані атаки на цивільних. Законодавці закликають світову спільноту визнати ці злочини геноцидом, а винних притягнути до відповідальності.

Також читайте Мазут з Чорного моря наближається до Одещини: коли чекати на забруднення

"Дякуємо конгресменам за внесення цієї важливої резолюції! Всі злочини РФ мають знайти відображення в американському законодавстві, щоб забезпечити покарання російських злочинців та запобігти таким жахливим злочинам у майбутньому", – написала Маркарова.

Нагадаємо, парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації РФ.