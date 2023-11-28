У США прокоментували інформацію про "підштовхування" України до переговорів з РФ

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн заперечив інформацію щодо схиляння України до переговорів з Росією.

Про це пише пресслужба Білого дому.

"Ми завжди казали, що це питання України. Ми нічого не вирішуємо про Україну без України. І я думаю, що інша реальність полягає в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що Росія бажає вести змістовні, справжні мирні переговори. Нам здається, що президент Путін говорить про те, щоб почекати принаймні ще рік або більше, перш ніж він подумає про припинення цієї війни, і було б безглуздо вести дискусію з боку України – це не діалог, це монолог капітуляції. Тому це не є частиною нашої політики", - заявив він.

Що цьому передувало

У матеріалі видання Bild військовий оглядач Юліан Репке з посиланням на єдине джерело в урядових колах ФРН написав, що влада США та Німеччини "хоче змусити президента України Володимира Зеленського розпочати переговори з Росією".

За задумом США та Німеччини – найбільших донорів військової допомоги Україні – Київ має підійти до переговорів у "стратегічно вигідній переговорній позиції", щоб обговорювати з Кремлем "суверенітет та територіальну цілісність", написав оглядач.

Нагадаємо, спікер палати представників Джонсон відповів, коли США можуть затвердити нову допомогу Україні.

Читайте також: