У США прокоментували контрнаступ ЗСУ: чи задоволені результатими у Байдена

У Білому домі підтвердили, що окупанти збудували "багатошарові оборонні споруди, мінні поля та інші перешкоди".

У США заявили, що Збройні сили України під час контрнаступу володіють бойовою міццю, яку вона ще не залучали до бойових дій.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він підтвердив інформацію, яка раніше ширилася в українських та західних ЗМІ, що окупанти збудували "багатошарові оборонні споруди, мінні поля та інші перешкоди". Це, власне, і сповільнює контрнаступальну операцію України.

"Вони намагаються обрати момент, щоб залучити цю бойову силу, коли вона матиме максимальний вплив на полі бою. Але, зрештою, це рішення, яке вони ухвалять. І саме в той момент, коли вони візьмуть це на себе, ми дійсно побачимо, якими будуть результати контрнаступу", – сказав він, додавши, що США та Україна перебувають у тісному контакті щодо ходу контрнаступу.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

За даними Інститу вивчення війни (ISW), на усіх ділянках фронту точаться жорстокы бої. Збройні сили України контратакують під Бахмутом на Донеччині, а окупанти перекидають сили під Авдіївку. Так, геолокаційні кадри за 21 липня показують, що ЗСУ просувалися вздовж траси E40 (Бахмут-Слов’янськ) на північний схід від Оріхово-Василівки, що за 11 км на північний захід від міста.

Тим часом Зеленський пояснив повільне просування контрнаступу. За його словами, ЗСУ просувається повільніше, ніж розраховували, тому що операція почалася пізніше, ніж спочатку передбачалося.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Тссс... Коли контрнаступ?! У Міноборони сказали ВСЕ!

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