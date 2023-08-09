У США прокоментували можливість мирних переговорів між Зеленським і Путіним: умови

У США вважають, що Путін не відмовився від ідеї окупувати Україну.

У США вважають, що рішення про початок мирних переговорів між Росією та Україною, може ухвалювати тільки президент Зеленський. Там наголосили, що спочатку країна-агресорка має вивести свої війська із окупованих регіонів.

Про це сказав речник Держдепу Метью Міллер, пише "Укрінформ"

У США прокоментували ймовірні плани ОАЕ організувати зустріч глав України і Росії на кліматичній конференції COP28 у Дубаї.

"Щодо будь-якої зустрічі між Президентом Зеленським і президентом Путіним, я би сказав, що це рішення має приймати сам президент Зеленський. Ми чітко дали зрозуміти, що саме Україна керує процесом, коли йдеться про її майбутнє, і це стосується будь-яких потенційних переговорів", - пояснив речник Держдепу.

Метью Міллер зазначив, що Україна неодноразово говорила, що готова до мирних переговорів, проте кремлівський режим категорично відмовляється виводити війська та закінчувати війну.

"Володимир Путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, не відмовився від переконання, що Україна, за його словами, не є справжньою країною. І він не вивів свої війська з території України", - пояснили у США.

Нагадаємо, у Франції заявили, що країни Заходу та Глобального півдня обʼєднались для досягнення миру в Україні.

Читайте також: