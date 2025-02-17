У США пропонують ввести до України миротворців із двох неєвропейських країн – The Economist

Американці пропонують інший вид миротворчих сил, які розмістилися б уздовж можливої лінії припинення вогню як свого роду буфер.

Посадовці США висунули ідею розміщення уздовж можливої лінії припинення вогню в Україні військових із неєвропейських країн, зокрема з Китаю та Бразилії.

Про це повідомляє The Economist.

Автори статті нагадали, що Франція запропонувала розгортання європейських військ, які перебуватимуть далеко за лінією фронту в Україні та обов’язково будуть зобов’язані приєднатися до будь-якої майбутньої війни.

Американські офіційні особи пропонують інший вид миротворчих сил, включно з неєвропейськими країнами, як-от Бразилія чи Китай, які розмістилися б уздовж можливої лінії припинення вогню як свого роду буфер.

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Повідомляється, що віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав європейцям, що самі лише європейські сили будуть менш ефективними для стримування Росії від нападу.

Видання звернуло увагу, що Росія виступає проти будь-якого розгортання іноземних військ в Україні, "тому Трампу доведеться примусити Путіна".

Нагадаємо, напередодні у статті Associated Press йшлося, що група європейських країн тихо працює над планом відправлення військ до України для допомоги в забезпеченні будь-якої майбутньої мирної угоди з Росією.