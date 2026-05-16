У США розкрили несподіваний сценарій завершення війни в Україні

Аналітики американського банку JPMorgan Chase вважають, що найбільш імовірним варіантом завершення війни РФ проти України є так званий «фінський сценарій». Він передбачає втрату частини територій, але збереження українського суверенітету та курсу на Захід.

Про це йдеться у звіті банку під назвою «Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace».

У документі зазначається, що війна дедалі більше заходить у глухий кут, а лінія фронту суттєво не змінюється вже понад два роки. Саме тому, на думку аналітиків, майбутнє конфлікту визначатиметься не на полі бою, а за столом переговорів.

У JPMorgan припускають, що в межах можливого компромісу Україна може погодитися на нейтральний статус та певні обмеження чисельності й можливостей армії. Водночас Росія спробує подати це як власну перемогу, хоча повної капітуляції України не досягне.

Аналітики порівнюють можливий розвиток подій із післявоєнною Фінляндією, яка після війни із СРСР втратила близько 10% території, але зберегла демократію, ринкову економіку та зв’язки із Заходом.

Для України, на думку банку, це означатиме поступову інтеграцію до Європейського Союзу та, ймовірно, НАТО, хоча без негайного поширення гарантій колективної оборони за статтею 5 Альянсу.

У JPMorgan також звернули увагу, що ще рік тому базовим для України вважався «грузинський сценарій», за якого Київ міг би повернутися в орбіту впливу Москви. Однак нині прогноз було переглянуто через посилення підтримки України з боку ЄС.

За оцінкою банку, ймовірність сценаріїв виглядає так:

фінський сценарій — 50%

грузинський сценарій — 30%

ізраїльський сценарій — 10%

моделі Південна Корея та Білорусь — по 5%

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб під час візиту до Литви зробив важливу заяву про закінчення війни в Україні. За його словами, шлях до миру може вимагати непростих і незручних рішень.

