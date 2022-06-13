У США розповіли, чи готові вони надати зброю, про яку просить Україна

У США розповіли, чи готові вони надати зброю, про яку просить Україна

США готові забезпечити Україну зброєю, необхідною для захисту свого суверенітету.

Зокрема, США та союзники уважно вислухають запит України під час так званого "Рамштайн-3", щоб забезпечити запит ЗСУ.

Про це заявив у понеділок під час візиту до Таїланду міністр оборони США Ллойд Остін.

На запитання, чи готовий Захід забезпечити запити України, зокрема, на ще одну тисячу гаубиць та 300 систем РСЗВ, керівник Пентагону зауважив, що США готові надати все для України.

Він зауважив, що зі зброєю Україні допомагають й інші держави.

"Ми вже надали значну кількість гаубиць і великі обсяги 155-мм боєприпасів серед багатьох інших речей. Але інші країни також надіслали 155-мм гаубиці", - сказав Ллойд Остін.

Він також заявив, що є все більше держав, які готові зброєю допомагати Україні. Саме для цього США скликають третє засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Ми заслухаємо безпосередньо українських лідерів на чолі з Олексієм Резніковим та попрацюємо над тим, щоб активізувати наші спільні зусилля на виконання пріоритетних вимог України щодо оборони її власної території", - сказав керівник Пентагону.

Нагадаємо, за словами радника ОП, Україні потрібен паритет важкої зброї з РФ: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів.

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