У США розповіли, яку суму військової допомоги отримала Україна та запевнили у подальшій підтримці

У Пентагоні наголосили, що підтримка України – це міжнародне завдання.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Сполучених Штатів Америки військову допомогу на понад $20 млрд. У Пентагоні підкреслили, що США продовжать підтримку України скільки це буде потрібно.

Про це у понеділок, 21 листопада, заявив очільник Міноборони США Ллойд Остін на пресконференції в Індонезії.

"Ми надали понад 20 млрд доларів допомоги Україні. І ми продовжимо підтримувати Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно", - сказав міністр.

Глава Пентагона також акцентував увагу на успіхах військових ЗСУ у війні проти російської агресії та додав, що завдання партнерів – допомагати Україні, а завдання України – відвойовувати окуповані території.

Військова допомога Україні

Від початку повномасштабної війни Росії проти України США та західні партнери активно надають військову допомогу Україні.

США готують новий пакет військової допомоги для України, про який оголосять найближчими тижнями.

Нідерланди виділять понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України.

А у Литві підтвердили передавання Україні ще 12 бронетранспортерів М113.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що Україна отримає новий пакет військової протиповітряної допомоги, яка включатиме 120 спеціальних зенітних гармат та антидронове спорядження.

17 листопада парламент Швеції дозволив передати Україні до кінця року оборонних матеріалів на максимальну суму в понад 287 мільйонів доларів.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив, що Україна отримала два зенітно-ракетні комплекси Crotale та дві реактивні системи залпового вогню LRU.

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