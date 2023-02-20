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У США шукали способи, як таємно Байдену відвідати Україну" - Politico

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У США шукали способи, як таємно Байдену відвідати Україну" - Politico

Фото: Associated Press

У Білому домі досліджували візит Байдена до України

Помічники американського лідера Джо Байдена досліджували, чи може президент таємно приїхати до України. Зокрема, вони намагалися з'ясувати, чи є способи безпечно перетнути кордон.

Про це пише Politico.

"Помічники досліджували спроби таємно переправити Байдена через кордон в Україні, але поїздку майже виключили", - йдеться у повідомленні.

У Білому домі зазначили, що візит Байдена до України може бути надто небезпечним.

"Більшість помічників вважають, що загроза безпеці для Байдена чи України не варта того", - зазначають журналісти.

Зазначимо, на тлі можливих чуток про приїзд Байдена, сьогодні, 20 лютого, центральну частину Києва перекрили для руху транспорту. Офіційну причину поки що не озвучили. Однак у Мережі публікують кадри із рухом невідомого кортежу.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скасував анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС.  

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Дата публікації
Перегляди
163
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