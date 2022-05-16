У США спрогнозували, чи зможе Україна повернути Крим і ОРДЛО

У США спрогнозували, чи зможе Україна повернути Крим і ОРДЛО

Україна зможе повернути тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей і Крим.

Адже ЗСУ вдалось виграти битви за Київ та Харків.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю "Європейській правді".

Квін зазначила, що США завжди вважали ОРДЛО та Крим частиною України та не визнавали їхньої незаконної анексії.

"Україна вже відкинула росіян від Києва, від Харкова. Тож не позбавлене логіки припущення, що вона відкине росіян і з інших окупованих регіонів. При цьому ми, надаючи Україні безпекову допомогу, не обговорювали якимось чином використання наданої зброї щодо Криму та Донбасу, не ставили умов з цього приводу", - наголосила Крістіна Квін.

Дипломатка також додала, що США працюють над тим, щоб надати Україні необхідну зброю.

Нагадаємо, на Херсонщині та Миколаївщині окупанти укріплюють свої позиції та не йдуть у наступ.

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