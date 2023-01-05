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У США спрогнозували, скільки ще триватиме війна в Україні та назвали нюанси

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У США спрогнозували, скільки ще триватиме війна в Україні та назвали нюанси

Фото: Associated Press

У найближчі місяці очікуються складні бої.

США вважають, що війна Росії проти України не закінчиться у найближчі місяці. Важливим нюансом цього є те, що окупанти постійно штурмують Бахмут, щоб прорватись до Краматорська та Слов'янська. 

Про це пише Sky News з посиланням на високопоставленого чиновника США. 

У США вважають, що Росія і надалі робитиме спроби окупувати якомога більшу територію України і того, що відбувається у Бахмуті можна очікувати і на інших лініях фронту. 

"Бої все ще досить гарячі. Те, що ми бачимо в Бахмуті, ми повинні очікувати і на інших ділянках фронту, що бої будуть продовжуватися в найближчі місяці", - заявив анонімний чиновник.

Війна Росії проти України 

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію України. Диктатор Путін того ж дня оголосив про проведення так званої "спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації України". Від того часу окупанти постійно штурмують Україну та завдають ракетних ударів по мирних містах. 

5 січня кремлівський диктатор у розмові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом заявив, що РФ готова до переговорів з Україною за умови, якщо наша держава відмовиться від своїх територій. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
416
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