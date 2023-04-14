"У США – свій сценарій ведення війни": Жданов пояснив, чому не дають зброю для повного розгрому РФ

Експерт пояснив, що Штатам треба повільно, але максимально ослабити Росію шляхом доведення її армії до краху.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Захід надає Україні озброєння, рівносильне силам окупантів, яке дозволяє лише стримувати їх, але не дає можливості вийти на кордони.

Про це експерт розповів у своєму відеоблозі.

"Ми є основною рушійною силою в цій війні. Ми воюємо за свої інтереси. Західні партнери беруть участь у цій війні у вигляді підтримки нас, але при цьому переслідують свої інтереси", – зазначив Жданов.

"Щодо нашого головного спонсора – США – в них свій сценарій ведення цієї війни. І їм не треба швидко, їм треба повільно максимально ослабити РФ. А як можна максимально ослабити РФ? Треба перебити їхню армію, чим ми зараз, до речі, і займаємося. Ми фактично знижуємо бойові потенціали російської армії, ми доводимо її до стану краху", – пояснив військовий експерт.

На його думку, США дають можливість президентові Росії Володимирові Путіну повністю вичерпати військовий потенціал його держави.

"От коли він його вичерпає, тоді настане колапс у системі оборони і у воєнній машині РФ. Ми їх розгромимо в кінцевому підсумку на полі бою. Путіну вже буде просто нічого виставити на поле бою. Ось тоді буде наша перемога", – прогнозує Жданов.

Він додав, що, на жаль, українцям доводиться вести бойові дії "в тих можливостях, які нам дають наші партнери". Експерт вислови сподівання, що держава винесе з цього "історичний урок у тому плані, що той, хто не хоче годувати свою армію, годуватиме чужу".

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав чотири складники, необхідні Україні для успішного контрнаступу. Однак двох елементів – гарної погоди та достатньої кількості зброї – на сьогодні бракує для активних дій.

Коментуючи питання озброєння, секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що держава отримує зброю від партнерів, однак є певні затримки. Окрім того, "ще не всі партнери відгукнулися".

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