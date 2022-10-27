У США відповіли на погрози Росії збивати супутники у космосі

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі відповів на погрози Росії збивати супутники у космосі. Він наголосив, що якщо таке станеться, то США відреагують.

Про це пише Reuters.

Кірбі наголосив, що США відреагують на будь-яку атаку на свою інфраструктуру. Він не уточнив, як саме Штати планують відповідати Росії. Кірбі додав, що загальнодоступна інформація свідчить про те, що росіяни намагалися застосувати протисупутникові технології.

Погрози Росії знищувати супутники через війну проти України

Російський терористичний режим погрожує світу знищувати супутники, оскільки їхні знімки дозволяють України чинити опір окупантам.

Експерт-аналітик з питань космічної діяльності Андрій Колесник розповів, що Росія дійсно може збивати супутники. Але тоді у неї можуть виникнути конфлікти із державами, яким належать ці супутники.

Українські волонтери придбали доступ до бази даних супутникових знімків компанії "ICEYE" більше ніж на рік, що дозволяє військовим планувати оперативні операції. Міністр оборони Резніков наголосив, що за два дні користування супутником було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки окупантів.

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