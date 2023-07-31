У США відповіли на ядерні істерики Медведєва та пригрозили Росії "серйозними наслідками"

У США не бачать ознак підготовки РФ до ядерних ударів.

У Білому домі розкритикували заяву представника кремлівського режиму Дмитра Медведєва, який погрожує застосувати ядерну зброю, якщо Україна під час контрнаступу звільнить свої території від окупантів.

Про це пише CNN.

У понеділок речник Ради національної безпеки США назвав цю риторику "безрозсудною і безвідповідальною".

"Досі США не бачили жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Застосування ядерної зброї в Україні чи будь-де - було б катастрофічним для світу і мало б серйозні наслідки для Росії", - повідомили у Білому домі.

У США наголосили, що продовжують стежити за ситуацією із ядерною зброєю РФ. Президент США Джо Байден у липні заявив, що не вірить у те, що Росія застосує ядерну зброю.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що якщо Україна проведе успішний контрнаступ та звільнить свої території від російських окупантів, то країна-терористка застосує ядерну зброю. Це вже не перша істерика представника кремлівського режиму. Він регулярно погрожує нашій державі та світу "ядерним апокаліпсисом".

Раніше повідомлялось, що Росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

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