У США відреагували на смертний "вирок суду" в "ДНР" щодо іноземців, які воювали за Україну

У США відреагували на смертний "вирок суду" в "ДНР" щодо іноземців, які воювали за Україну

У Сполучених Штатах Америки стурбовані смертним "вироком суду" так званої "ДНР" щодо іноземних добровольців, які воювали на боці України.

Про це написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вирок щодо комбатантів, які законно служать у Збройних силах України. Ми закликаємо Росію та підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема права та захист, надані військовополоненим", - зазначив він.

We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2022

Раніше у Міністерстві закордонних справ України відреагували на "вирок суду" так званої "ДНР" щодо іноземних добровольців, які воювали на боці України та назвали "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях нікчемним та таким, який ставить "інтереси пропаганди вище закону і моралі".

Нагадаємо, так званий верховний "суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" виніс вирок трьом добровольцям, які воювали на боці України. Двоє британців та один марроканець потрапили до російського полону, після чого іноземцям винесли вирок. Добровольців засудили до смертної кари.

Читайте також: