Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У США відреагували на смертний "вирок суду" в "ДНР" щодо іноземців, які воювали за Україну

Дата публікації
Перегляди
380
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У США відреагували на смертний "вирок суду" в "ДНР" щодо іноземців, які воювали за Україну

Фото: Associated Press

У Сполучених Штатах Америки стурбовані смертним "вироком суду" так званої "ДНР" щодо іноземних добровольців, які воювали на боці України.

Про це написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вирок щодо комбатантів, які законно служать у Збройних силах України. Ми закликаємо Росію та підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема права та захист, надані військовополоненим", - зазначив він.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України відреагували на "вирок суду" так званої "ДНР" щодо іноземних добровольців, які воювали на боці України та назвали "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях нікчемним та таким, який ставить "інтереси пропаганди вище закону і моралі".

Нагадаємо, так званий верховний "суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" виніс вирок трьом добровольцям, які воювали на боці України. Двоє британців та один марроканець потрапили до російського полону, після чого іноземцям винесли вирок. Добровольців засудили до смертної кари.

Читайте також:

Успіхи на фронті, битва за Сєвєродонецьк і розмова з Макроном: звернення Зеленського за 9 червня

Успіхи на фронті, битва за Сєвєродонецьк і розмова з Макроном: звернення Зеленського за 9 червня
Наступна публікація