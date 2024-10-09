У США вигадали дивний аргумент не давати ЗСУ далекобійні ракети для F-16 – Defense Express

Озвучені у ЗМІ думки чиновників США про те, що ЗСУ не зможуть ефективно використовувати крилаті ракети AGM-158 JASSM через відсутність переваги в повітрі – черговий формальний привід не постачати Україні далекобійне озброєння.

Про це пише Defense Express.

"Схоже, що посадовці у США вирішили просувати ще одну формальну причину, чому ще немає "зеленого світла" на далекобійні ракети повітряного базування для України, тоді як оборонне відомство країни наполягає на передаванні цього озброєння Україні", – йдеться в публікації.

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Також наголошується, що для досягнення хоча б паритету з російською авіацією необхідні десятки, якщо не сотні сучасних літаків з новітніми засобами РЕБ і далекобійними ракетами.

Крім того, як пише Defense Express, у ЗСУ вже є успішний досвід використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG, і навіть не з отриманих F-16, а з радянських бомбардувальників Су-24М.

"І такий досвід має бути серйозним аргументом на користь того, чому Україна має якнайшвидше отримати до своїх F-16 далекобійні крилаті ракети JASSM, включно з дозволом бити ними по об'єктах, розташованих безпосередньо на території РФ", – резюмували в Defense Express.

Нагадаємо, раніше очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелам перебігу подій".

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