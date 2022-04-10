У США вважають, що РФ зазнала стратегічної поразки у війні проти України

У США вважають, що РФ зазнала стратегічної поразки у війні проти України

Україна ніколи не буде підпорядкована Росії, вважають у США.

Росія зазнала стратегічної поразки у війні проти України. Призначення нового командувача для Кремля не матиме суттєвих результатів, проте це може призвести до ще більшої жорстокості проти цивільного населення.

Про це повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише CNN.

"Ніяке призначення будь-якого генерала не може стерти той факт, що Росія вже зазнала стратегічної поразки в Україні. Україна ніколи не буде підпорядкована Росії. Неважливо, якого генерала намагається призначити президент Путін", - сказав Салліван.

Проте Салліван попередив, що США очікують, що новий головнокомандувач буде здійснювати нові жорстокі атаки на мирних жителів.

"У цього конкретного генерала є резюме, яке включає жорстокість стосовно цивільних осіб на інших театрах військових дій, в Сирії, і ми можемо очікувати більшого від того ж самого на цьому театрі військових дій", - сказав Салліван.

Нагадаємо, Путін призначив нового командувача війною в Україні. Ним став 61-літній генерал армії Олександр Дворніков, якого через жорстоку тактику війни прозвали "сирійським м'ясником".

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