Росія навряд чи захопить більше територій України у найближчі місяці – NYT

У публікації йдеться, що хоча РФ не в змозі захопити значні частини України, перспективи повернення Києвом більшої частини території також зменшуються.

Росія навряд чи досягне значних територіальних здобутків в Україні в найближчі місяці. Це малоймовірно з огляду на те, як погано навчені російські війська намагаються прорвати українську оборону, посилену західними боєприпасами.

Про це йдеться у статті The New York Times із посиланням на американських офіційних осіб.

Прорив РФ на фронті малоймовірний

Протягом весни та початку літа російська армія намагалась захопити територію за межами Харкова та відновити наступ на сході України, щоб скористатися окупацією Авдіївки. Під час свого наступу Росія зазнала тисячі втрат, захопивши мало нових територій.

Проблеми РФ демонструють суттєву зміну динаміки війни, яка в останні місяці була на користь агресора. Окупанти продовжують завдавати болю, але їхній поступовий прогрес сповільнений через міцні українські позиції.

Автори публікації зазначають, що найближчі місяці будуть непростими для України. Однак лідери країн НАТО, які цього тижня збираються у Вашингтоні з нагоди 75-річчя заснування Альянсу, "можуть законно стверджувати, що їхні зусилля зі зміцнення України працюють".

"Українські сили зараз тонко розтягнені, і попереду на них чекають важкі місяці боїв, але великий прорив Росії зараз малоймовірний", – висловив думку старший науковий співробітник програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман, який нещодавно відвідав Україну.

Війна в Україні та саміт НАТО

Очікується, що лідери на саміті НАТО пообіцяють нове фінансування для України, оголосять про плани щодо координації постачань зброї та посилять обіцянку державі, що вона, зрештою, стане повноправним членом Альянсу.

Зазначається, що саме останній пункт став центром війни, важливішим навіть за повернення територій. Тоді як українські чиновники наполягають, що борються за повернення своєї землі, дедалі більше чиновників США вважають, що війна натомість насамперед стосується майбутнього України в НАТО та Євросоюзі.

"На саміті нависає занепокоєння щодо придбання Росією зброї – зокрема, ракет, безпілотників та частин для їхнього виготовлення – в Ірану, Північної Кореї та Китаю. І вже на третьому році нищівної війни існує реальне занепокоєння щодо здатності України підтримувати свою інфраструктуру, включно з електричною мережею, яка функціонує в умовах дальніх російських атак", – йдеться в матеріалі.

Читайте провідні новини дня:

Ні Україна, ні РФ не можуть суттєво змінити ситуацію на фронті

Там також вказується, що хоча РФ не в змозі захопити значні частини України, перспективи повернення Києвом більшої частини території також зменшуються.

"Підштовхувана американськими радниками, Україна зосереджена на розбудові своєї оборони та завданні глибоких ударів у тилу Росії", – вважають автори статті.

За останні 18 місяців стало роззуміло, що ні Росія, ні Україна "не мають можливостей істотно змінити ситуацію на лінії фронту". Про це сказав ексспівробітник розвідки, який зараз є експертом з України, Ерік Чіарамелла.

Також читайте Потрібно готуватися до 10 років війни: Сенцов про проблеми мобілізації

За його словами, США завжди визначали свою стратегічну мету "як Україну, яка є демократичною, процвітаючою, європейською та безпечною". На думку Чіарамелли та нинішніх американських офіційних осіб, Сполученим Штатам та їхнім союзникам потрібно буде зробити довгострокові інвестиції, щоб дати Україні можливість утримувати свої позиції, виснажувати Росію та завдаючи їй шкоди.

"Це все ще дуже нестабільний сценарій. Ось чому західним лідерам також дійсно потрібно зосередитися на інтеграції України в європейські та трансатлантичні структури безпеки", – додав ексспівробітник розвідки.

Навіть не повернувши свої території, Україна може вийти переможницею у війні

Американські чиновники у приватних розмовах кажуть, що для України буде майже неможливо повернути всю свою територію, яку захопила РФ, але вона може наполягати на більшій євроінтеграції, якщо результативність на полі бою буде сильнішою.

Деякі чиновники кажуть, що навіть формально не повернувши свої території, Україна все одно може вийти переможницею у війні, наблизившись до НАТО та Європи.

Американські офіційні особи визнають, що Росія може досягти значного прогресу, якщо відбудуться великі стратегічні зміни, наприклад, розширивши свій військовий призов і програму навчання.

Також читайте Чого Україні очікувати від саміту НАТО після удару по "Охматдит": аналіз The Guardian

Чиновники зі США також вважають, що вимагати почати переговори України з РФ зараз було б помилкою. Близько 61 млрд дол. допомоги, схваленої Конгресом у травні, зміцнює оборону України та зупиняє територіальні просування росіян.

Перспективи Росії на фронті

"Протягом усієї війни розвідувальні служби США були набагато песимістичнішими щодо її (України – ред.) перспектив, ніж Пентагон, старші офіцери якого тісно співпрацювали з українськими військовими, щоб допомогти розробити їхню стратегію. Але оцінки в уряді США тепер, здається, більше збігаються, коли йдеться про перспективи Росії на полі бою", – йдеться у матеріалі.

Резюмуючи, автори статті вказали, що завдяки постачанням електронних компонентів з Китаю, безпілотників з Ірану та ракет і артилерії з Північної Кореї Росія забезпечила достатньо зброї для своєї армії. Але їй не вистачає кадрів, щоб здійснити значний прорив.

До слова, напередодні екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес озвучи свої свіжі оцінки, чи може Росія перемогти у війні проти України.

Читайте також: