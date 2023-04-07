У США вважають, що за витоком "секретних документів" про контрнаступ стоять росіяни - Reuters

Росія або проросійські сили стоять за витоком кількох "секретних військових документів США", опублікованих у соціальних мережах.

Про це повідомили Reuters троє американських чиновників.

"Оприлюднені документи були змінені, щоб зменшити кількість втрат, понесених російськими військами, заявили офіційні особи США", - пише видання.

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Представники США говорили на умовах анонімності, враховуючи делікатність питання, і відмовилися детально обговорювати документи.

Пентагон відмовився коментувати автентичність документів, які поширюються на сайтах, включно з Twitter і Telegram, датовані 1 березня та мають грифи "Секретно" й "Цілком таємно".

"Ми знаємо про повідомлення про публікації в соціальних мережах, і Міністерство оборони розглядає це питання", - сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

В документі, опублікованому в соціальних мережах, йдеться, що від 16 000 до 17 500 російських військових було вбито від моменту вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Сполучені Штати вважають, що фактична цифра набагато вища, приблизно 200 000 росіян убитими та пораненими, кажуть офіційні особи.

Проте витік документів стався на тлі припущень про те, які наступальні дії можуть спробувати Київ і Москва на другому році війни. Однак вони не містять жодного конкретного розуміння військових планів Києва.

Кремль і посольство Росії у Вашингтоні відмовилися прокоментувати ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засекречені військові документи, які детально описують секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані цього тижня в соціальних мережах.

Крім того, ми раніше інформували, що радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що так званий "витік секретних документів" щодо українського контрнаступу є звичайним блефом з боку Росії.

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